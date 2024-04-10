Самый популярный суперкар Lamborghini получил финальную версию 10.04.2024, 16:38

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Жизненный цикл Lamborghini Huracan подходит к концу и вскоре его сменит другая модель. Пока же презентовали «прощальный» Lamborghini Huracan STJ, пишет «Фокус».

Lamborghini Huracan является самым популярным суперкаром марки, ведь изготовлено уже более 20 000 авто. Однако STJ не будет столь массовым — выпустят лимитированную серию из 10 купе, причем все они раскуплены заранее.

В основе авто лежит трековый заднеприводный Lamborghini Huracan STO с 5,2-литровым V10 мощностью 640 л. с. С 7-ступенчатым роботом разгон до 100 км/ч занимает 3 с, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Новый Lamborghini Huracan STJ получил карбоновый обвес и увеличенное антикрыло. Кроме того, установили новые 20-дюймовые диски с креплением центральной гайкой и низкопрофильными шинами Bridgestone Potenza Race.

Суперкар Lamborghini Huracan STJ предлагается в двух вариантах расцветки. Он может быть синим или серым с черной крышей и красными акцентами на кузове.

В салоне установлены спортивные кресла. Кроме того, появилась памятная табличка с порядковым номером авто в серии.