Байден заявил о рассмотрении просьбы Австралии закрыть дело Ассанжа 3 10.04.2024, 19:57

Джулиан Ассанж

Фото: ЕРА

У основателя WikiLeaks есть австралийское гражданство.

Соединенные Штаты рассматривают просьбу австралийских властей закрыть дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает AP.

«Мы рассматриваем это», — cказал Байден, отвечая на вопрос после церемонии, посвященной официальному визиту премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В Соединенных Штатах против Ассанжа, имеющего австралийское гражданство, открыто дело в связи с публикацией на сайте WikiLeaks служебных документов США, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах. Журналисту может грозить до 175 лет тюрьмы. В течение многих лет Австралия призывала США отказаться от преследования Ассанжа.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция и он был помещен в тюрьму в Соединенном Королевстве. Местный суд разрешил его экстрадицию в США, однако сторона Ассанжа подала апелляцию.

В конце марта 2024 года Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение в пользу Ассанжа — он не будет немедленно экстрадирован из Великобритании в США. Британский суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что Ассанж имеет право ссылаться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова) и что суд не будет предвзятым к подсудимому, в том числе по причине его австралийского гражданства. Рассмотрение апелляции британский суд назначил на 20 мая.