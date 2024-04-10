Сербия отказалась от российских истребителей 10.04.2024, 22:05

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Белград решил закупать французские.

Сербия отказывается от российских истребителей, которые закупала с советских времен, и переходит на французские. Как сообщил президент страны Александр Вучич, в общей сложности Белград закупит у Франции 12 многофункциональных истребителей Rafale.

Вучич в понедельник посетил Париж, где встретился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, а также с чиновниками минобороны Франции и с представителями производящей истребители Rafale компании Dassault Aviation, пишет Associated Press. По словам президента Сербии, он провел с Макроном беседу, в ходе которой они «достигли конкретных соглашений относительно закупки истребителей Rafale». Вучич добавил, что касающиеся истребителей контракты будут подписаны в ближайшие два месяца в присутствии Макрона, а также подчеркнул, что закупка этих военных самолетов значительно расширит военное и другое сотрудничество между Белградом и Парижем.

Финансовые детали потенциальной сделки не называются, но проправительственные сербские СМИ оценили ее примерно в 3 млрд евро. Приобретение истребителей Rafale позволит Сербии модернизировать свои ВВС, которые в основном состоят из самолетов МиГ-29, произведенных в СССР, а также старых югославских боевых самолетов.

В конце 2021 года Сербия рассматривала возможность продолжить закупки российских боевых самолетов. Однако санкции, введенные после начала войны с Украиной, сделали невозможным даже обслуживание имеющегося парка МиГ-29.

«Из России нельзя импортировать практически ничего, что связано с военными целями», — жаловался тогда Вучич, добавляя, что, несмотря на сложности с российскими поставками, Сербия планирует продолжить модернизацию вооруженных сил.

Согласно сегодняшнему заявлению Министерства обороны Сербии, вооруженные силы страны, а также большинство ее граждан «с радостью встретили новость» о том, что Вучич достиг соглашения с Макроном о закупке 12 самолетов Rafale. В оборонном ведомстве подчеркнули, что речь идет об одном из самых современных воздушных судов этого типа в мире, введение которого в состав сербских ВВС обеспечит долгосрочную защиту воздушного пространства Сербии и будет способствовать безопасности страны.