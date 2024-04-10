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Река Урал поднялась до рекордного уровня у Оренбурга

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  • 10.04.2024, 22:39
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Река Урал поднялась до рекордного уровня у Оренбурга

Уровень продолжает расти.

Уровень реки Урал рядом с Оренбургом стал максимальным за всю историю наблюдений, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять», — отметили в пресс-службе.

За день уровень воды в Урале у Оренбурга увеличился на 44 см и достиг 1022 см. На вечер 10 апреля в регионе подтопленными остаются 12 187 жилых домов, 14 263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в городе превышены «все самые опасные отметки» уровня воды в Урале, тогда он составил 996 см. Мэр напомнил, что критической отметкой является уровень в 930 см.

В городе затоплены 2392 участка и 1910 домов. По словам Салмина, в ликвидации последствий потопа принимают участие 296 человек, 103 единицы техники и 46 плавсредств.

В начале апреля в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков после прорыва дамбы в Орске. 7 апреля правительственная комиссия решила придать режиму ЧС в регионе федеральный статус.

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