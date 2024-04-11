закрыть
11 апреля 2024, четверг, 10:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский Оренбург стремительно уходит под воду

5
  • 11.04.2024, 9:54
  • 6,254
Российский Оренбург стремительно уходит под воду

Опубликованы спутниковые снимки.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге растет, власти прогнозируют подтопление более 2500 жилых домов

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь повысился до 1069 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минстроя. Опасной считается отметка 930 сантиметров.

Местные власти пишут, что в связи с ростом уровня воды в городе прогнозируется подтопление более 2500 жилых домов и 2500 приусадебных участков.

В сети появились спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области. Прорыв дамбы в городе Орск 5 апреля дал старт подтоплению сразу ряда населенных пунктов, включая облцентр.

Так, в Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации. Фотографии, сделанные спутниками Maxar, опубликовало «Радио Свобода».

«Компания Maxar опубликовала снимки нескольких населенных пунктов Оренбургской области РФ, в частности областного центра, которые затопило в результате сезонных наводнений и прорыва дамбы в городе Орск. Наводнение продолжается вдоль многих рек и притоков реки Урал. Снимки были сделаны в период с третьего по девятое апреля 2024 года», – отмечает издание.

На фото видны затопленные населенные пункты Оренбургской области. Кое-где вода достигает крыш домов.

За прошедшие сутки уровень воды в Урале у Оренбурга вырос почти на метр.

Гидрологи предупреждают о дальнейшем повышении воды в Урале в ближайшие сутки. За минувшую ночь в городе было подтоплено более 300 домов, сообщают власти города.

Гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня Урала в Оренбурге на 30-70 см в ближайшие сутки.

Уровень воды в реке Сакмара, приток Урала, в Оренбурге достиг отметки 813 сантиметров.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина