Российский Оренбург стремительно уходит под воду 5 11.04.2024, 9:54

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Опубликованы спутниковые снимки.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге растет, власти прогнозируют подтопление более 2500 жилых домов

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь повысился до 1069 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минстроя. Опасной считается отметка 930 сантиметров.

Местные власти пишут, что в связи с ростом уровня воды в городе прогнозируется подтопление более 2500 жилых домов и 2500 приусадебных участков.

В сети появились спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области. Прорыв дамбы в городе Орск 5 апреля дал старт подтоплению сразу ряда населенных пунктов, включая облцентр.

Так, в Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации. Фотографии, сделанные спутниками Maxar, опубликовало «Радио Свобода».

«Компания Maxar опубликовала снимки нескольких населенных пунктов Оренбургской области РФ, в частности областного центра, которые затопило в результате сезонных наводнений и прорыва дамбы в городе Орск. Наводнение продолжается вдоль многих рек и притоков реки Урал. Снимки были сделаны в период с третьего по девятое апреля 2024 года», – отмечает издание.

На фото видны затопленные населенные пункты Оренбургской области. Кое-где вода достигает крыш домов.

За прошедшие сутки уровень воды в Урале у Оренбурга вырос почти на метр.

Гидрологи предупреждают о дальнейшем повышении воды в Урале в ближайшие сутки. За минувшую ночь в городе было подтоплено более 300 домов, сообщают власти города.

Гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня Урала в Оренбурге на 30-70 см в ближайшие сутки.

Уровень воды в реке Сакмара, приток Урала, в Оренбурге достиг отметки 813 сантиметров.