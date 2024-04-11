Оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом 2 11.04.2024, 11:47

4,596

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

Во время массированной ночной российской атаки полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрея Готы.

«Все работники, которые были на смене при обстреле, живы», - сообщил Гота.

По его словам, в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

На предприятии продолжаются работы по локализации огня.

Что известно об этой ТЭС

Трипольская ТЭС - это самая мощная электростанция в Киевской области. Этот регион относится к энергонасыщенным районам, где размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%.

Таким образом, энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища.