Лукашисты бьют тревогу 1 11.04.2024, 12:05

3,766

В отрасли, которая сейчас «несет золотые яйца», — серьезные проблемы.

После разноса Александром Лукашенко ситуации в промышленности в Минэкономики рассказали о проблемах в отрасли и озвучили свое видение выхода по некоторым направлениям. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Во время круглого стола замминистра экономики Мария Мажинская отметила, что в прошлом году промышленность сформировала почти треть ВВП страны и около 80% экспорта товаров. Рост промышленного производства в прошлом году был на 7,7%. Основными драйверами чиновница назвала высокий спрос на белорусские товары в России вследствие ухода с этого рынка западных компаний и успехи нефтехимических предприятий, которые смогли нарастить продажи в дальнее зарубежье.

— Но эти драйверы — не залог успешного долгосрочного развития промышленности и белорусской экономики в целом. Они не смогут обеспечить технологический суверенитет страны, — заявила Мария Мажинская. — Уже сейчас мы столкнулись с рядом вызовов, сдерживающих рост производства.

Одним из них чиновница назвала слабую проработку инвестиционных идей. «Необходимо более тесное сотрудничество госорганов и предприятий с научным сообществом для генерации прорывных, масштабных проектов по созданию новых технологий и продуктов», — считают в Минэкономики.

Вторым вызовом Мария Мажинская назвала недостаточное использование потенциала растущего рынка ЕЭАС. Она предложила активизировать взаимодействие с российскими госкорпорациями и ассоциациями, а также встраиваться в китайские кооперационные цепочки, чтобы «включаться в глобальную экономику».

Представительница Минэкономики заметила, что мировая индустрия переживает этап трансформации бизнес-модели от производства товаров к производству услуг. И предложила создание сети комплексных сервисных центров для белорусской промышленной продукции.

Важнейшим приоритетом для белорусских производителей Мария Мажинская видит обеспечение импортонезависимости, в первую очередь, за счет увеличения локализации.

Как правилось, Минэкономики старается видеть позитив в ситуации в экономике.

Напомним, по итогам января-февраля этого года ключевым драйвером роста стала промышленность. «Обеспечила около половины всего прироста ВВП. Объем выпуска промышленной продукции вырос на 7,1% годовых за январь-февраль после 5,4% годовых за январь», — отмечали ранее эксперты ЕАБР.