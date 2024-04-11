Жители Оренбурга пришли в ярость и угрожают митингами Кремлю 11 11.04.2024, 12:17

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Окрестности города стремительно тонут.

Окрестности российского Оренбурга стремительно уходят под воду. Жители в ярости и угрожают митингами уже в столице региона, пишет «Можем объяснить».

По словам губернатора региона Дениса Паслера, уровень воды в Урале приближается к рекордной отметке 11 м. Глава региона призвал жителей подтопленных районов эвакуироваться. Сотни домов в окрестностях Оренбурга и нескольких районов самого города с полумиллионным населением уже ушли под воду.

«Можем объяснить» связался с пострадавшими.

«Все только ухудшается, дом тонет, — говорит Юлия Селина, живущая в поселке Весеннем (на видео), в 30 минутах езды от Оренбурга, — у нас затопило многих и руководство бездействует, все молчат».

«Сына младшего вытащили через окно, нас смогли вывести через дверь, — продолжает Юлия. — Сын сильно напугался. Мы только сделали ремонт, купили мебель и все насмарку!». Ситуацию ухудшает овраг в поселке, куда стекается талая вода, и который власти не стали чистить перед паводком, проигнорировав просьбы жителей.

Обещанных выплат на восстановление не хватит. «Ущерб дома никто не берет в расчет. Не говоря уже о мебели, ремонте, техники, вещах. Мы ничего не вывезли. Я такая не одна. Людей не устроит, значит будет митинг», - обещает она.

Валерия, чем дом затопило в поселке Заречный, работает в администрации области. 10 апреля вода подошла к ее дому и за считанные минуты двор полностью затопило. «Как житель области, конечно. я считаю, что выплаты маленькие и не покрывают потерь, но как госслужащая предполагаю, что это только первичные выплаты», — говорит она.

Вот что пишут жители Оренбурга в местных пабликах и на странице губернатора Паслера:

«Специальная водная операция идет по плану».

«Почему такие смешные суммы выплат пострадавшим? Люди потеряли все из-за халатности чиновников!»

«У людей домов нет, а вы даете 20 тысяч? Они на это должны жить, детей кормить?»

«Спасибо мэрии Оренбурга за то, что потратили бюджет на фонарики вместо инженерной защиты города».

«Паслера на СВО!».