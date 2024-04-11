Россия резко изменила тактику в Черном море 11.04.2024, 12:40

Спикер ВМС Украины раскрыл детали.

Российские оккупанты, вероятно, выбрали новую тактику в море. Враг может применять для ночных атак Украины подводные лодки. Об этом в эфире телемарафона 11 апреля сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Враг, понимая всю опасность выхода из защищенной гавани, насколько это возможно, начал применять именно субмарины. И сейчас в море так же находится «Варшавянка» 636 проекта, носитель крылатых ракет», — отметил он.

Военный рассказал, что применение РФ подводных лодок фиксируют уже не впервые. Сейчас Украина выясняет, причастны ли они к ночным обстрелам.

«В случае подтверждения это будет уже похоже на такой выбор тактики. Что все же они решили действовать именно таким образом. Но, думаю, сегодня со временем эта информация будет дополняться», — добавил Плетенчук.

Оккупанты нарисовали подводную лодку на асфальте

Также спикер прокомментировал действия ВС РФ в Новороссийске. По его словам, враг пытается защитить суда от ударов БПЛА, заблокировав проход к ним.

«Это, конечно, не все. Они еще нарисовали субмарину, например, на асфальте», — отметил Плетенчук.

Кроме того, российские силы взялись красить свои корабли. Спикер ВМС заверил, что такой камуфляж может помочь только в случае атаки «в тумане кукурузником с нетрезвым пилотом». Он объяснил, что для дронов цвет краски ночью не имеет никакого значения, ведь они оснащены тепловизионным видением.

«Это такие попытки визуально разбить силуэт корабля. Это технологии Второй мировой войны», — добавил Плетенчук.