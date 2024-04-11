Bulgari выпустил самые тонкие механические часы в мире 11.04.2024, 20:27

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Толщиной с монету.

Итальянский ювелирный бренд Bulgari представил самые тонкие механические часы. Модель получила название Octo Finissimo Ultra COSC. Стоимость таких часов – €600 тысяч.

Толщина часов всего 1,7 миллиметра, диаметр циферблата – 40 миллиметров, а заводить их нужно в специальном футляре. Тираж Octo Finissimo Ultra COSC составляет всего 20 экземпляров.

Добиться более тонкого циферблата удалось благодаря работе инженеров, часовщиков и дизайнеров. В частности, корпус доработали за счет оптимизации сапфирового стекла.

Для необычных часов Bulgari разработала особый футляр с цифровым интерфейсом, который позволяет заводить и устанавливать время. Достаточно поместить часы в футляр, ввести время и, нажав на кнопку, запустить цикл настройки. Через несколько мгновений часы будут заведены и настроены на нужное (и точное) время.