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Apple уведомила пользователей из 92 стран об угрозе взлома

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  • 11.04.2024, 20:46
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Apple уведомила пользователей из 92 стран об угрозе взлома

Подробности.

Компания Apple отправила уведомления пользователям из 92 стран о том, что они могли стать жертвами атак шпионских программ. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщило агентство Reuters.

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID», - говорится в сообщении, разосланном пользователям.

В уведомлении не указываются ни детали о злоумышленниках, ни названия стран, пользователи которых были предупрeждены. Если ранее, когда речь шла о сопоставимых по масштабу кибератаках, Apple указывала, что они «спонсируются государством», то теперь эта фраза исчезла, отмечает Reuters. В последнем уведомлении утверждается, что пользователи могли стать жертвами «целевой атаки наемных хакеров».

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