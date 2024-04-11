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ВСУ с помощью дрона ликвидировали восьмерых оккупантов, спрятавшихся в канализационной трубе

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  • 11.04.2024, 20:50
  • 1,412
ВСУ с помощью дрона ликвидировали восьмерых оккупантов, спрятавшихся в канализационной трубе

Видео.

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе «Дикие шершни» ликвидировали восьмерых оккупантов, скрывшихся в канализационной трубе после неудачного штурма.

«Восемь россиян после неудачного штурма спрятались в канализационной трубе. Но их нашел дрон с крафт неймом «Дикие ученики» и всех убил. На этот дрон для подразделения BULAVA собрали киевские ученики, которых русня лишает нормального детства», – отмечается в комментарии к видеозаписи успешной атаки.

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