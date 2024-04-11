Лукашенко в Москве не мог самостоятельно стоять 9 11.04.2024, 22:14

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Диктатор держался за конструкцию крыльца.

Прилетевший в Москву Александр Лукашенко появился перед пропагандистами не в деловом костюме. При ответах на вопросы он держался за конструкцию крыльца.

Как сообщал Charter97.org, последний год у Лукашенко регулярно начал проявляться тремор. Пресс-служба старается не приближать камеры, когда у диктатора начинает трястись голова.

Когда в мае 2023 года узурпатор заболел, он исчез на пять дней. На 9 Мая он был на параде в Москве, где заметили бинт на его руке. Лукашенко не смог пройти с несколько сотен метров от трибуны до Александровского сада, его везли отдельно электромобилем. После этого вечером он первый раз за время своего правления не смог прочитать речь на возложении цветов на площади Победы.

Только 15 мая Лукашенко показали народу — он посещал командный пункт ВВС и войск ПВО. На сильно ретушированном фото он выглядел как восковая фигура.

А 23 ноября, встречая Путина на саммите ОДКБ в Минске, Лукашенко странно дрожал. Раньше такое дрожание в объектив не попадало. Такой тремор может быть как признаком старения, так и симптомом болезней или эмоционального напряжения.

На совещании по мелиорации и работе белорусской национальной биотехнологической корпорации, которое проходило 19 декабря 2023 года и где снова досталось премьеру Головченко, голос Александра Лукашенко был сильно охрипшим.

Тремор головы повторился у Лукашенко 9 января этого года на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», состоявшейся во Дворце Республики в Минске. Тогда пресс-служба случайно опубликовала видео с трясущимся диктатором.