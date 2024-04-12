Украинский десант высадился в Казачьих Лагерях 12.04.2024, 9:11

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Z-военкор выдал секретную информацию.

Вчера, 11 апреля, поздно ночью Z-военкор Тринадцатый, он же Егор Гузенко опубликовал, а после удалил пост о том, что в районе Казачьих Лагерей на левом берегу Херсонщины высадился украинский десант, передает dialog.ua.

С его же слов, украинские морпехи сумели освободить несколько улиц и ликвидировать российских «защитников» населенного пункта, информирует канал Supernova+.

Однако через 20 минут российский военкор пост удалил.

Тем временем аналитики из Института изучения войны пишут о том, что противник имеет определенные успехи в районе Крынок.

Кадры с геолокацией от 11 апреля показали продвижение вражеских войск в Крынках.

Также кадры с геолокацией показали активность вражеской армии в южной части Большого Потемкинского острова (к северу от Голой Пристани).

При этом в пресс-службе ОК «Юг» сообщают, что обычно ВСУ при каждой новой атаке врага наносят урон 60% атакующих.