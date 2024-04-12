В Варшаве изменили правила подачи документов для вида на жительство 12.04.2024, 12:55

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Белорусам на заметку.

Управление Мазовецкого воеводства сообщило 11 апреля об изменениях в процедуре выдачи разрешения на временное проживание в Польше: вместо записи через календарь, в котором постоянно не было свободных дат, ввели форму для записи без даты.

Воевода провел анализ сообщений о недобросовестных действиях «посредников», которые брали плату за запись в очередь на подачу документов, пишет belsat.eu. По итогам бронирование дат на подачу документов на временный вид на жительство через календарь inPOL закрыли с 12 апреля. Вместо этого предложили запись без указания даты, но с указанием личных данных.

Если при рассмотрении заявки на запись на прием будут выявлены нарушения, как использование ботов, заявку могут отклонить и отказать в обслуживании. Новая система распространяется только на подачу документов на временный ВНЖ, а на разрешение на постоянное проживание и другие документы по-прежнему будет действовать календарь inPOL.

«Службы воеводы знают, что никакое решение не дает 100% гарантии исключения продажи мест в очереди, особенно в контексте постоянного роста количества поданных заявок в Мазовии, но Мазовецкое воеводство принимает все меры по устранению этих несправедливых практик», – пишут на сайте воеводства.

Другие воеводства Польши пользуются разными системами: где-то с записью через подобный календарь, где-то без календаря. Кроме того, как в Варшаве, так и в других городах документы можно высылать по почте, а не отдавать при личном визите.