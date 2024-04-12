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На Херсонщине снаряд Himars попал в отдел полиции оккупантов

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  • 12.04.2024, 17:49
  • 1,378
На Херсонщине снаряд Himars попал в отдел полиции оккупантов

Есть погибший и раненые.

Вчера на оккупированной части Херсонской области произошел взрыв в полицейском участке оккупантов. Есть погибший и раненые.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, отделение «Новокаховское» базировалось на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на улице Дружбы. Вчера днем там взорвался неустановленный ракетный боеприпас. Предполагается, что речь идет о Himars.

В результате взрыва погиб 23-летний лейтенант полиции В.И. Плющ, еще трое полицейских получили незначительные травмы.

Сообщается, что в здании повреждена кровля и обрушены стены. Квартиры, в которых находился отдел оккупантов, полностью разрушены.

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