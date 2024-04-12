Бельгия начала расследование подкупа европарламентариев Россией 9 12.04.2024, 18:51

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Россия платила европарламентариям, чтобы они распространяли кремлевскую пропаганду.

Россия платила членам Европейского парламента, чтобы распространяли кремлевскую пропаганду, и пыталась провести побольше союзников в законодательный орган ЕС в ходе намеченных на июнь выборов. Факты вмешательства вскрыла бельгийская разведка и прокуратура начала расследование, сообщил премьер-министр страны Александр де Кро.

Москва стремится подорвать поддержку Украины в Европе, заявил он:

«Бельгийские разведывательные службы подтвердили существование пророссийских сетей вмешательства, которые действуют в нескольких европейских странах, включая Бельгию. По данным нашей разведки, цель Москвы предельно ясна. Она состоит в том, чтобы помочь избрать больше пророссийских кандидатов в Европейский парламент и усилить пророссийский нарратив в этом институте. Это абсолютно ясно».

Действия Москвы были вскрыты в результате операции чешских спецслужб, которые выявили действовавший в Праге российский пропагандистский ресурс Voice of Europe. Он был частью операции про распространению российского влияния, которая проводилась в шести европейских странах. Одним из руководителей операции был бывший украинский политик Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. Он был арестован в Украине в апреле 2022 г. по обвинению в госизмене, затем передан Москве в обмен на военнопленных.

Согласно информации Der Spiegel, Voice of Europe играла важную роль в финансировании кандидатов на выборы в Европарламент, прежде всего, от крайне правых партий. Деньги политики из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии получали либо во время встреч в Праге, либо в криптовалюте.

«Как показало [чешское] расследование, Москва связывалась с членами Европейского парламента и платила им, чтобы они продвигали там ее повестку, — сообщил де Кро. — Ослабление европейской поддержки Украины служит интересам России на фронте. Это реальная цель деятельности, которая была вскрыта в последние недели».

Издание Politico проанализировало 50 роликов, размещенных на YouTube-канале Voice of Europe. Выяснилось, что в передачах ресурса участвовало 16 членов Европарламента — все от правых или крайне правых партий, все с антиукраинской и пророссийской позицией. «Это война цивилизаций, и, надеюсь, цивилизация в Украине проиграет», — говорил ультраправый нидерландский политик Марсель де Грааф в ходе организованной Voice of Europe передачи в телестудии Европарламента в октябре 2023 г. Другой участник беседы, крайне правый политик из Германии Максимилиан Кра, заявил: «Украина должна стать демилитаризованной буферной зоной».

О необходимости создания на украинских территориях буферной зоны говорил и Владимир Путин.

Тринадцать из 16 политиков, с которыми удалось связаться Politico, заявили, что деньги не брали или им их не предлагали.

Существование сети, пытавшейся оказать влияние на политиков, подтвердили спецслужбы Германии. Немецкие власти начали предварительное расследование в отношении члена ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Петра Бистрона. Чешские СМИ назвали Бистрона, одного из главных кандидатов партии на предстоящих выборах в Европарламент, в числе тех, кто брал взятки от России. До войны Москва активно поддерживала «Альтернативу для Германии», с ней сотрудничала «Единая Россия».

В Польше между тем недавно были проведены два обыска, в ходе которых были изъяты 48 500 и 36 000 евро. Один из подозреваемых — человек, на которого могла быть зарегистрирована Voice of Europe и который подозревается в распространении антиукраинской информации. По сообщениям польских СМИ, гражданин страны был обвинен в подкупе европарламентариев и создании российской «зоны влияния в Европе».

Бельгия на прошлой неделе приняла закон, который криминализует вмешательство зарубежных стран в политический процесс. Хотя сами взятки давались не в Бельгии, вмешательство имело место, поэтому судебные власти страны подтвердили, что дело попадает под их юрисдикцию, пояснил де Кро.