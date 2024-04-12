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Израиль массированно атакуют ракетами

  • 12.04.2024, 21:18
  • 7,936
Израиль массированно атакуют ракетами

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракет, запущенных из Ливана.

Около 40 ракет, которые запустили по Израилю с территории Ливана, были перехвачены или упали на открытой местности, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным армейской пресс-службы, в результате атаки никто не пострадал. Кроме того, ЦАХАЛ отчиталась о перехвате двух беспилотников ливанской группировки «Хезболла» и отсутствии пострадавших после пусков нескольких ракет из Ливана.

Ранее Al Jazeera сообщила, что «Хезболла» подтвердила запуск десятка ракет в сторону Израиля. ILTV и 12-й канал сообщили о 40-50 пусках.

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