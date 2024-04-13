EPAM вышел из программы подготовки айтишников в ЕГУ 3 13.04.2024, 11:14

3,052

Причины такого решения компания не назвала.

EPAM Sistemos неожиданно завершает партнерство с ЕГУ по проекту EPAM School of Digital Engineering (ESDE). Студентам предлагают продолжить обучение в ЕГУ на специальности «Информатика» или перейти в другие вузы, пишет Devby.io.

Сообщается, что студенты узнали об этом 11 апреля на встрече с администрацией ЕГУ и директором литовского офиса EPAM. Причины такого решения компания не назвала со ссылкой на корпоративную тайну.

Руководство университета предложило студентам продолжить обучение в ЕГУ на специальности «Информатика» в новом реорганизованном филиале — School of Digital Competences. При этом руководство ЕГУ утверждает, что реорганизация не коснется учебного процесса.

Альтернатива — взять академический отпуск (в этом случае вернут деньги за весенний семестр) или перейти в другой университет по окончании семестра.

Один из студентов ESDE дал комментарий Devby.io. По его словам, многие пока не знают, что делать.

— Можно остаться в ЕГУ, но непонятно, что будет с программой, со структурой курсов. Хоть и говорят, что все останется так же, верится в это с трудом. К тому же преподаватели были частично из EPAM. Переходить в другие университеты не выгодно из-за разности программ и цен за обучение. В ЕГУ плата за обучение за год составляет до 2,5 тысячи евро, а в других университетах в Вильнюсе, если говорить о технических специальностях, около 4,2 тысячи евро в год.

EPAM School of Digital Engineering — экспериментальное подразделение EPAM для подготовки бакалавров и магистров в партнерстве с университетами. Проекты ESDE уже работают в вузах Польши, Узбекистана, Грузии, Украины и других стран. В 2022 году программа открылась в Литве в партнерстве с ЕГУ.

В программе в ЕГУ — три специализации на выбор, которые углубленно изучаются на протяжении четырех семестров:

Java EE;

.Net;

JavaScript/TypeScript.

Помимо специализации в программу включены предметы, которые помогут будущим ИТ-специалистам развивать soft skills и получать практические компетенции.

Обучение ведется на русском языке с постепенным переходом на английский на старших курсах. Первые два семестра студенты проходят интенсив по английскому языку, а в программе обучения широко используются англоязычные учебные материалы.

Есть три формы обучения: очная (офлайн и онлайн) — 3,5 года и заочная — 4,5 года. В этом году очное обучение стоит 1800 евро в семестр, заочное — 1250 в семестр.