Сырский: Россияне на востоке идут в штурмы с техникой 3 13.04.2024, 11:20

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Ситуация обострилась.

Ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Оккупанты активизировали штурмы и используют технику для атак.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Главком ВСУ отметил, что наступательные действия россиян активизировались после проведения в России президентских выборов.

«Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП», - сообщил Сырский.

По его словам, сухая погода способствует использованию бронированной техники на фронте. Погода сделала танкодоступной большую часть открытых участков.

«Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха», - подчеркнул главнокомандующий.

Сырский отправился в зону боевых действий, заслушал выводы о характере действий противника. Были приняты решения, направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО. Также пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств.