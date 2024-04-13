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Украинские дроны атаковали воинскую часть в Мордовии: подробности операции

  • 13.04.2024, 15:22
  • 1,408
Украинские дроны атаковали воинскую часть в Мордовии: подробности операции

Расстояние до цели — 650 километров.

Глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил, что украинские БПЛА атаковали воинскую часть в городе Ковылкино, Мордовия. Расстояние до цели достигло около 650 километров.

Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что атакован был 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, на вооружении которого стоит загоризонтный радиолокатор 29Б6 Контейнер, его дальность обнаружения целей достигает около 3000 км, а высота — более 100 км.

Братчук заявил, что позиция с передатчиком установлена вблизи города Городец, Нижегородская область. Приемная антенна и основная часть электроники радара находилась как раз в Ковылкино.

Ночью 11 апреля два беспилотника впервые атаковали Мордовию в РФ, заявил глава Республики Артем Здунов. По его словам, силам ПВО вроде бы удалось уничтожить оба дрона.

Тогда Минобороны РФ заявили, что над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией — по два, еще по одному — над Брянской и Липецкой областями.

Тогда в росСМИ заявляли, что оба дрона были сбиты над воинской частью 84680 загоризонтного обнаружения воздушных целей в Ковылкино.

Отмечается, что в результате атаки повреждено здание, где ранее находился командный пункт. Пострадавших нет.

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