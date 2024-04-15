В России прорвало еще одну дамбу: под воду уходит Томск 11 15.04.2024, 8:18

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Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Уровень воды в местной реке приблизился к критической отметке.

Стихийное бедствие, вызванное наводнениями, продолжает обрушиваться на территорию России, пишут местные СМИ.

Вслед за Оренбургской областью под воду начал уходить российский Томск. Уровень воды в местной реке приблизился к критической отметке в 750 см, и до нее осталось всего 3 см.

Зона затопления стремительно расширяется, и наступление воды уже дало свои разрушительные последствия. Согласно поступившей информации, у местного моста разрушилась земляная дамба из-за разлива реки.

Мэр Томска уже объявил о начале эвакуации соседнего СНТ «Левобережье», подчеркнув, что вода подошла очень близко.

В Томском районе власти эвакуировали 84 человека из населенных пунктов Вершинино, Батурино и Черная речка. В пункте временного содержания в седе Вершинино находится 12 человек, в том числе – трое детей.

В Новосибирской области сохраняется угроза ЧС на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас, сообщил глава МЧС Виктор Орлов.

В Курганской области в ближайшие три дня ожидает рост уровня воды в реке Тобол на 25-80 см из-за увеличения сброса воды из Троицкого и Каратамарского водохранилищ, говорится в сообщении МЧС.

Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru