«Признайте просроченные белорусские паспорта действительными!» 15.04.2024, 9:15

Белорусы Черногории выступили с заявлением.

Белорусы Черногории провели в Подгорице перед офисом Совета Европы митинг с целью привлечения внимание международного сообщества к ситуации с белорусскими паспортами.

Организаторы рассказали сайту Charter97.org что, на митинг приехали со всей страны — белорусы из Будвы, Херцег-Нови, Бара. Митингующие обратились с официальным заявлением.

«Мы граждане Республики Беларусь. Мы легально живем в Черногории и платим налоги здесь. Для продления пребывания необходим действующий паспорт.

У многих из нас скоро истекает срок действия паспортов. Мы не можем продлить или обменять паспорта в посольстве Беларуси: в сентябре 2023 года Лукашенко своим указом лишил дипломатов таких полномочий. Теперь это можно сделать только в Беларуси.

Для нас это риск потери свободы, имущества, здоровья и жизни.

Признайте просроченные белорусские паспорта действительными. Подобное решение уже принято в Австрии, Германии, Швеции. Не требуйте апостиль на документах граждан Беларуси – так как он не требуется для украинцев и россиян», — говорится в заявлении.