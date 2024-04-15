Неожиданный подарок: Samsung прокачает ИИ-функциями старые флагманы 15.04.2024, 11:27

Инструменты Galaxy AI появятся на телефонах, вышедших до 2023 года.

Samsung планирует предоставить некоторые функции Galaxy AI на несколько старых флагманских телефонов и планшетов. Они поступят в следующем месяце через обновление One UI 6.1, пишут 9to5Google и Android Central со ссылкой на публикацию представителя Samsung на форуме сообщества компании в Корее.

Немного сокращенная версия Galaxy AI (без инструмента Instant Slow-Mo, который автоматически воспроизводит видео в замедленном режиме, когда вы его касаетесь) появится во флагманской линейке Samsung в 2022 году, в частности на смартфонах S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4, Tab S8 и Tab S8 Ultra. Каждое устройство получит ту же версию Galaxy AI, что и недорогой Galaxy S23 FE от Samsung.

Владельцев флагманских телефонов Samsung 2021 года (S21, S21 Plus, S21 Ultra, Flip 3 и Fold 3) ждет добавление двух функций Galaxy AI — поискового инструмента Circle to Search и Magic Rewrite для редактирования текста.