The Telegraph: Иран продемонстрировал свое военное бессилие 15.04.2024, 12:18

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Тегеран потерпел сокрушительное поражение.

Все, чего Иран добился, запустив свои беспилотники и ракеты по Израилю, - это продемонстрировал истинные масштабы своего военного бессилия.

Как пишет The Telegraph, только одному из примерно трехсот дронов и ракет, выпущенных иранцами по Израилю, удалось достичь своей цели, при этом большинство из них было уничтожено задолго до того, как они приблизились к израильской территории. И как пишет издание, совсем не стоит удивляться тому что первая попытка Ирана вступить в прямую конфронтацию с Израилем потерпела сокрушительное поражение.

«Неспособность России достичь своих военных целей на Украине отчасти объясняется неэффективностью иранских беспилотников, которые Тегеран поставил Москве в значительных количествах, но которые оказались несопоставимы с превосходящей системой противовоздушной обороны Украины, большая часть которой предоставляется со стороны Запада», - пишет издание.

То же самое произошло и во время субботней атаки по Израилю, так как сочетание израильских систем обороны и перехватов, осуществленных военными США, Великобритании, Иордании и Франции привело к тому, что почти все ракеты и беспилотники не достигли своих целей

«Таким образом, вместо выполнения обещания, данного Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, о том, что Израиль должен быть «наказан», все, чего удалось добиться с помощью беспилотных и ракетных бомбардировок, — это обнажить фундаментальную слабость военной угрозы Ирана. Более того, иранцы продемонстрировали остальному миру свой истинный статус враждебного государства, которое не только спонсирует глобальную сеть исламистских террористических группировок, но и намерено вести войну против Запада и его союзников», - пишет The Telegraph.

Как объясняет издание, до сих пор Ирану успешно удавалось заметать следы, избегая прямой конфронтации с Израилем, предпочитая вместо этого полагаться на сеть террористических группировок.

«Теперь маска спала, и нападение Ирана на Израиль раскрыло истинные намерения Исламской Республики на всеобщее обозрение...Иран больше не будет рассматриваться просто как вызов для западных политиков, а как реальная угроза безопасности Запада, с которой необходимо бороться лицом к лицу, будь то срыв его усилий по приобретению ядерного оружия или демонтаж его террористической инфраструктуры».