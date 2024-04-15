Зеленскому показали украинский аналог российского «Ланцета» 15.04.2024, 13:18

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Его уже используют на передовой.

В день работника оборонно-промышленного комплекса Украины 13 апреля президенту страны Владимиру Зеленскому представили украинский аналог российского «Ланцета» (эксперты утверждают, что это российский аналог израильского дрона Hero-120), который может уничтожать статические и подвижные цели и нести 3 кг боевой части, сообщает корреспондент «Украинской правды».

Зеленскому показали новую модель барражирующего боеприпаса, который сможет наносить удары по объектам на оперативно-тактической глубине в 100+ километров.

Беспилотник, название которого все еще держится в секрете, уже сейчас используется на передовой против оккупантов. В частности, он уже смог поразить российский зенитный ракетный комплекс.

БПЛА имеет электрический двигатель и запускается с катапульты, а Х-образный фюзеляж обеспечивает ему высокую маневренность и возможность поражения статических и подвижных целей по различным траекториям. В частности, он способен заходить на цель под прямым углом.

На борту беспилотника может устанавливаться боевая часть весом до 3 килограммов.