Maserati показали роскошный электрический спорткар 16.04.2024, 11:10

Более 800 сил и 2,8 с до сотни.

Maserati расширяет электрическую линейку Folgore. «Зеленая» версия появилась у нового Maserati GranCabrio. Ее презентовали в итальянском городе Римини при участии вокалиста группы Måneskin Дамиано Давида. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Как и купе Maserati GranTurismo Folgore, кабриолет оснащен полноприводной установкой с тремя электромоторами, которые вместе развивают 751 л.с. в обычном режиме и 818 л.с. — кратковременно. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Аккумуляторная батарея на 92,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода 447 км. Зарядить ее на 80% в быстром режиме можно всего за 18 минут.

От бензинового Maserati GranCabrio электрокар отличается дизайном радиаторной решетки и колесных дисков. Его мягкая крыша складывается с помощью электропривода за 14 секунд на скорости до 50 км/ч. Кабриолет на 90 кг тяжелее купе.

Салон Maserati GranCabrio Folgore отделан кожей и карбоном. Кабриолет получил виртуальную панель приборов и два дисплея на центральной панели. Оснащение пополнили акустика с 16 динамиками и сиденья с обогревом шеи.

Вскоре семейство Folgore пополнится еще одним членом — электрической версией суперкара Maserati MC20. А с 2028 года итальянский бренд полностью перейдет на выпуск электрокаров.