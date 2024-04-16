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Украинские дроны-камикадзе уничтожили важную цель в Брянской области

  • 16.04.2024, 11:12
  • 1,142
Украинские дроны-камикадзе уничтожили важную цель в Брянской области

Дерзкую атаку провела СБУ.

Служба безопасности Украины уничтожила российскую радиолокационную станцию (РЛС), которая контролировала небо на 700 километров вглубь Украины.

Как сообщили «РБК-Украина» источники, на этот раз у россиян стало меньше на один модернизированный комплекс «Небо-У», который помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, атакующие КАБами украинское приграничье.

РЛС стоимостью 100 миллионов долларов поразили семью дронами-камикадзе самолетного типа в Брянской области.

Источники подтвердили, что комплекс «Небо-У» больше не работает.

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