Украинские дроны-камикадзе уничтожили важную цель в Брянской области
- 16.04.2024, 11:12
- 1,142
Дерзкую атаку провела СБУ.
Служба безопасности Украины уничтожила российскую радиолокационную станцию (РЛС), которая контролировала небо на 700 километров вглубь Украины.
Как сообщили «РБК-Украина» источники, на этот раз у россиян стало меньше на один модернизированный комплекс «Небо-У», который помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, атакующие КАБами украинское приграничье.
РЛС стоимостью 100 миллионов долларов поразили семью дронами-камикадзе самолетного типа в Брянской области.
Источники подтвердили, что комплекс «Небо-У» больше не работает.