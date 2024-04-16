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В Хабаровском крае лед снес мост через реку Сутырь

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  • 16.04.2024, 19:22
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В Хабаровском крае лед снес мост через реку Сутырь

Люди оказались отрезанными от транспортного сообщения.

В поселке Тырма Хабаровского края из-за затора льда и резкого повышения уровня воды рухнул мост через реку Сутырь, сообщил глава Верхнебуреинского района Иван Маслов. Его цитирует портал «Новости Хабаровск».

Мост обрушился около 17:30 по местному времени (10:30 по Минску), уточнил Маслов. В результате передвижение между основным поселком и жилыми домами, расположенными на правом берегу реки, где проживают 20 человек, стало невозможным. Также в поселке затопило шесть частных домов и четыре автодороги.

Местная администрация вывезла жителей — 50 человек — из зоны подтопления, сообщил Маслов. Часть из них, с его слов, отправилась к родственникам, живущим в том же поселке, для остальных организуется пункт временного размещения.

Заместитель председателя краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева, в свою очередь, заявила, что затор, разрушивший мост, ушел.

«Отрезанными от транспортного сообщения оказалось 20 человек. Муниципальные власти ввели режим ЧС. Сотрудники пожарной части <...> выехали в зону подтопления для оказания помощи. За рекой ведется контроль и проводится измерение уровня воды, сейчас он падает», — написала она в телеграм-канале.

Кроме того, утром 17 апреля на место вылетит вертолет с группой из десяти спасателей, отметила Горбачева.

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