Стало известно, что находилось на авиабазе в Джанкое, куда прилетели ракеты 17.04.2024, 12:23

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Опубликованы спутниковые снимки.

В ночь с 16 на 17 апреля во временно оккупированном Джанкое прилетело по авиабазе. Формально на ней базируется 39-й вертолетный авиаполк, но его также используют и штурмовая авиация. Фотографии с авиабазы опубликовал аналитик MT Anderson.

В сети нет фотографий с авиабазы Джанкой 15 или 16 апреля. Аналитик публиковал спутниковые снимки с авиабазы от 9 марта. На тот момент на ней находилось:

10 ударных вертолетов Ми-28;

2 ударных вертолета Ка-52;

4 штурмовика Су-25.

Также на базе нарисован один Ми-28. Кроме этого исследователь обратил внимание, что рядом с базой был ЗРК С-400. Старая площадка выглядела пустой, а новая появилась посреди открытого поля и без всяких укрытий. Поэтому аналитик не исключает, что оккупанты могли разместить макеты С-400.

Также в Defense Express добавляют, что пока неизвестно, чем именно атаковали российскую базу. Оккупанты заявляют об ударе крылатыми и баллистическими ракетами Storm Shadow и ATACMS. Теоретически удар мог быть нанесен ATACMS, дальность ракеты M39 с кассетной боеголовкой в 165 км хватило бы. Они могут быть довольно эффективным для поражения позиций ПВО, вертолетов и самолетов. Storm Shadow используется для удара по авиабазам, обычно для поражения авиационного вооружения и командных пунктов.