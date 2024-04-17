Стало известно, чем Россия ударила по Чернигову 4 17.04.2024, 13:36

5,644

Количество погибших выросло до 13 человек.

В среду, 17 апреля, российские оккупанты нанесли удары по Чернигову тремя крылатыми ракетами «Искандер».

Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что на 12:46 уже 13 погибших и более 60 травмированных в Чернигове. Кроме того, среди пострадавших - двое детей.

«Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Полицейские совершают поквартирный обход поврежденных домов, помогают раненым. Продолжают работать психологи», - написал он.

По данным ГСЧС на 12:47, в результате российской ракетной атаки предварительно погибли 13 человек, еще 61 человек пострадал, из них 2 ребенка. Спасены из-под завалов 3 человека.

«Под завалами частично разрушенного здания предположительно продолжают находиться люди», - добавили спасатели.