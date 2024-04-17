ГУР атаковало завод в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М 17.04.2024, 14:48

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В украинской разведке раскрыли детали.

Беспилотники ГУР сегодня утром атаковали авиационный завод в Татарстане. Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Об РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

По информации источников, взрывы на территории авиазавода им. Горбунова в Казани прозвучали 17 апреля около 11 часов утра (по Минску). Как сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей, перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия.

В то же время Росавиация заявила, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют самолеты, а в сети начали распространять фото и видео взрывов на территории завода, вызванные атакой БПЛА.

Об авиазаводе и его роли в войне против Украины

Казанское авиационное производственное промышленное объединение имени С. П. Горбунова - это российское авиационное предприятие, входящее в холдинг КБ Туполева.

На указанном заводе производят и ремонтируют российские военные самолеты, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, с помощью которых Россия осуществляет ракетные атаки против Украины.