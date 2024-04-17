Дроны атаковали российскую загоризонтную РЛС «Контейнер» в Мордовии 4 17.04.2024, 15:28

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Расстояние от украинской границы до места поражения — около 680 километров.

В среду, 17 апреля, украинские беспилотники атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в городе Ковылкино (Мордовия).

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки, целью спецоперации стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 «Контейнер» с дальностью обнаружения целей около 3000 км и высотой обнаружения более 100 км.

Расстояние от украинской границы до места поражения - около 680 километров.

«Двухкоординатная загоризонтная РЛС 29Б6 «Контейнер» входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС «Контейнер» россияне построили в городе Ковылкино в Мордовии в 2000-2002 годах», - пишет издание.

Местные жители в мессенжерах пишут, что звуки взрывов были слышны около 9 утра. Также в сети публикуют видео, на которых видно столб дыма на месте РЛС «Контейнер» после попадания беспилотника.

Напомним, утром 17 апреля беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали авиационный завод им. Горбунова в Казани (Татарстан). Там производят и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.