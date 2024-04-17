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«Киберпартизаны» атаковали «Гродно Азот»

  • 17.04.2024, 16:20
«Киберпартизаны» атаковали «Гродно Азот»

Хакеры-патриоты утверждают, что нарушена работа котельного цеха.

Инициатива «Киберпартизаны» заявляет об атаке на сайт и сервера предприятия «Гродно Азот».

«4 года запугиваний, репрессий и увольнений по политическим мотивам на совести руководства «Гродно Азот». За это получают наши собственные киберсанкции. Сайт, котельный цех, почты, базы данных, компьютеры, сервера, документооборот — это лишь малая часть наших возможностей. Если репрессии не будут остановлены, задействуем больше», — говорится в сообщении «Киберпартизан».

Инициатива заявляет, что внутрення почта предприятия, документооборот и сотни рабочих компьютеров зашифрованы, уничтожены бэкапы баз данных, серверов, почты, документооборота, взломаны системы охраны и камеры наблюдения, нарушена работа котельного цеха.

«Чтобы восстановить данные, придется диктатору освободить ВСЕХ политзаключенных «Гродно Азота» +75 политзаключенных с наихудшим состоянием здоровья (на наше усмотрение)», — заявляют «Киберпартизаны».

Представители группы заявляют, что атака является предупреждением для других предприятий и организаций, которые занимаются политическими репрессиями.

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