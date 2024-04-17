Google Maps привлекла ИИ для поиска зарядок для электромобилей 17.04.2024, 18:06

Пользователям предлагается указать, была ли зарядка успешной и тип штекера.

Google Maps выпустило обновление, упрощающее поиск зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщает The Verge.

Главная роль в этом отведена искусственному интеллекту, которому поручено обобщение отзывов пользователей о зарядных устройствах. У сервиса теперь больше подсказок, чтобы поощрить пользователей оставлять свои отзывы, которые будут использоваться для будущих обобщений.

Пользователям Google Maps предлагается указать, была ли зарядка успешной и используемый тип штекера. Эти данные будут использоваться для предоставления более точной информации о зарядных станциях будущим пользователям.

Кроме того, владельцы электромобилей могут получать информацию о доступности розеток и скорости зарядки в реальном времени на нативных версиях Google Maps в некоторых моделях автомобилей Volvo и Polestar. Карты Google теперь учитывают наличие зарядных устройств при поиске мест для ночевки.