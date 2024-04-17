СМИ: Германия запустила инициативу по поиску систем ПВО для Украины 8 17.04.2024, 18:10

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Правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание Tagesschau со ссылкой на спикеров Министерства иностранных дел страны и немецкого Министерства обороны.

В материале говорится, что для поиска систем ПВО для Украины глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Борис Писториус ведут переговоры с партнерами.

Представитель МИД сообщил, что официальные лица обратились к партнерам по НАТО и Европейскому Союзу, а также к третьим странам. Другие детали инициативы он не раскрыл.