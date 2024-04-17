Столтенберг: У НАТО есть много систем ПВО, которыми можно поделиться с Украиной 3 17.04.2024, 18:56

Ранее Германия запустила инициативу по поиску систем ПВО для Киева.

У союзников по НАТО есть достаточное количество систем противовоздушной обороны, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в среду, 17 апреля.

Он отметил, что не может указать точное количество, ведь это «разведывательная или секретная информация». При этом он добавил, что в Европе их меньше 100 единиц.

Столтенберг также добавил, что у НАТО есть значительное количество батарей Patriot, но это также отражает тот факт, что США, которые являются союзником с наибольшим количеством этих систем ПВО — «несут глобальную ответственность».

«Но реальность такова, что, конечно, у нас есть системы, достаточно большие для того, чтобы мы могли поставлять значительно больше Украине, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, в частности батареи Patriot. И именно над этим мы сейчас работаем», — добавил генсек НАТО.

Как сообщал Charter97.org, ранее Германия запустила инициативу по поиску систем ПВО для Украины.