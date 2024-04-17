Samsung создала самую быструю в истории память 17.04.2024, 19:26

Скорость – 10,7 Гбит/с.

Samsung объявила о разработке первой в отрасли оперативной памяти LPDDR5X с рекордной скоростью передачи данных до 10,7 Гбит/с. В компании отметили, что новинка создана по 12-нанометровому техпроцессу, что позволило существенно уменьшить размеры чипа.

Чипы LPDDR5X по сравнению с чипами предыдущего поколения обеспечили прирост производительности на 25%. При этом предельная емкость увеличилась на 30%, а энергоэффективность улучшилась на 25%. Максимальная емкость оперативной памяти благодаря разработке вырастет до 32 ГБ.

В Samsung уточнили, что оперативная память LPDDR5X может использоваться в мобильной технике, компьютерах, серверах, видеоускорителях, автомобилях. Массовое производство модулей планируется начать во второй половине 2024 года.