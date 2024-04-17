Boston Dynamics представила новое поколение человекоподобного робота Atlas 17.04.2024, 20:57

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Компания Boston Dynamics сменила поколение своего человекоподобного робота Atlas — на смену модели с гидравлическими приводами пришла новая конструкция на электромоторах.

Новинка, несмотря на прежнее имя, имеет расширенные возможности. За счет использования электрических моторов вместо гидравлики увеличился диапазон подвижности конечностей, а также обучили манипуляторы новым вариантам захватов. В работе специалистам американской компании помогали инженеры Hyundai, которая стала инвестором проекта и предоставила площадки для тестов робота.

В Boston Dynamics подчеркнули, что традиционно фокусировались на роботах с ногами, потому что хотели создать устройства, которые могли бы балансировать и динамично двигаться по любой поверхности. С переходом на электромоторы у специалистов появилась возможность внедрить новые движения и повысить эффективность Atlas.

«Мы разработали электрическую версию Atlas, чтобы она была сильнее, ловчее и маневреннее — робот может напоминать человека, но мы дали ему возможность двигаться наиболее эффективным способом для выполнения задачи, а не ограничиваться человеческим диапазоном движений. Atlas будет двигаться способами, превосходящими человеческие возможности», — прокомментировали новинку разработчики. Детальной информации о новой версии робота и сроках появления его коммерческих вариантов в Boston Dynamics не сообщили.