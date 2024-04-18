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Соседи необычным способом хотели сообщить жительнице Гродно о прорыве трубы в стояке

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  • 18.04.2024, 10:08
  • 2,360
Соседи необычным способом хотели сообщить жительнице Гродно о прорыве трубы в стояке
иллюстративное фото

От страха она вызвала милицию.

В Гродно жильцы дома на проспекте Космонавтов обратились в милицию из-за того, что их квартиру затопили соседи. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел примерно в четыре часа утра 18 апреля.

Спустя десять минут после первого звонка из другой квартиры этого же дома в милицию позвонила женщина и рассказала, что в дверь к ней ломятся неизвестные.

Когда сотрудники УВД прибыли по вызову, то выяснили, что неизвестными, которые «ломились» в квартиру, были соседи. Они таким способом хотели сообщить женщине о том, что в стояке прорвало трубу и происходит подтопление. В итоге она перекрыла воду.

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