Соседи необычным способом хотели сообщить жительнице Гродно о прорыве трубы в стояке 1 18.04.2024, 10:08

2,360

иллюстративное фото

От страха она вызвала милицию.

В Гродно жильцы дома на проспекте Космонавтов обратились в милицию из-за того, что их квартиру затопили соседи. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел примерно в четыре часа утра 18 апреля.

Спустя десять минут после первого звонка из другой квартиры этого же дома в милицию позвонила женщина и рассказала, что в дверь к ней ломятся неизвестные.

Когда сотрудники УВД прибыли по вызову, то выяснили, что неизвестными, которые «ломились» в квартиру, были соседи. Они таким способом хотели сообщить женщине о том, что в стояке прорвало трубу и происходит подтопление. В итоге она перекрыла воду.