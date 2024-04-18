Ученые: Летучие мыши полезны для сельского хозяйства 18.04.2024, 12:08

Особенно в островных экосистемах.

Исследование, опубликованное в журнале Mammalogy, выявило ценность летучих мышей в борьбе с сельскохозяйственными вредителями.

Результаты исследования, проведенного на субтропическом острове Мадейра (Португалия), показали, что эти млекопитающие являются важными хищниками, уничтожая более 50 различных видов насекомых, в том числе и вредителей сельского хозяйства.

Летучие мыши играют ключевую роль в островных экосистемах, где количество млекопитающих обычно сильно ограничено. Однако до недавнего времени было мало информации об их питании.

Исследователи изучали три вида летучих мышей на острове Мадейра: мадейрский нетопырь, мадейрскую малую вечерницу и серую ушастую летучую мышь. Собрав образцы фекалий и извлекая из них ДНК, ученые обнаружили, что летучие мыши питаются разнообразными насекомыми, включая множество сельскохозяйственных вредителей.

Более 40% видов, обнаруженных в рационе летучих мышей, являются вероятными или подтвержденными вредителями сельского или лесного хозяйства. Среди них — банановая моль, репная моль и золотая двупятнистая плодожорка, причиняющие серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам.

Интересно, что летучие мыши также питаются паразитами, включая тех, которые могут быть опасны для человека. Это открывает новые перспективы для использования этих млекопитающих в борьбе с насекомыми-вредителями, что может быть взаимовыгодным для природы и местных фермеров.

Ученые отмечают, что расширение сельского хозяйства является одной из основных причин сокращения биоразнообразия, но некоторые виды, такие как летучие мыши, могут быть ключевым элементом в поддержке сельскохозяйственных сообществ.

Доктор Рикардо Роша, соавтор исследования, подчеркивает, что простые методы, такие как установка ящиков для летучих мышей на полях, могут быть эффективным способом привлечения этих хищников. Это, в свою очередь, может способствовать балансу в экосистемах и помогать бороться с вредителями сельскохозяйственных культур.

Летучие мыши, несмотря на свою неуловимость и ночной образ жизни, играют важную роль в поддержании экологического баланса. Их значимость для сельского хозяйства подчеркивает необходимость учета их влияния при разработке стратегий биоразнообразия и устойчивого развития.