Тысячи грузовиков и легковушек ожидают въезда в Евросоюз на белорусской границе 18.04.2024, 12:36

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Очереди выросли.

Очереди из фур и легковушек выросли перед всеми европейскими погранпереходами. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

В частности, больше всего авто скопилось в пункте пропуска «Медининкай» («Каменный Лог»), поскольку там ночью произошел пожар и было приостановлено оформление транспорта.

По состоянию на 12 часов более 900 грузовых и легковых авто ожидают возобновления движения на данном маршруте. В очереди стоят 195 легковых машин и 735 грузовиков.

Тем временем перед литовским погранпереходом «Бенякони» («Шальчининкай») выезда из Беларуси ждут 610 фур и 150 легковушек.

На беларусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» («Тересполь») выезда из Беларуси ожидают 220 легковушек и 17 автобусов. На границе с Латвией на погранпереходе «Григоровщина» («Патерниеки») въезда в ЕС ждут 50 легковых авто и 760 фур.

Напомним, что в ночь на 18 апреля на литовском пограничном переходе «Медининкай» (сопредельный пункт пропуска — «Каменный Лог») вспыхнул пожар. В результате сгорело здание таможни.

По информации полиции, в ходе проверки автомобиля Porsche Cayenne в досмотровом ангаре таможни вспыхнул пожар. Огонь ликвидировали только утром — около 07.00.