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Пограничники нашли дома у белоруса самодельный беспилотник

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  • 18.04.2024, 12:56
  • 3,332
Пограничники нашли дома у белоруса самодельный беспилотник

Что было потом?

Лидские пограничники изъяли у мужчины в Вороновском районе самодельный беспилотник, рассказали в пресс-службе ГПК.

Сообщается, что 17 апреля пограничники нашли по месту жительства белоруса коптер, изготовленный кустарным способом, а также запасные аккумуляторные батареи. Житель приграничного населенного пункта Бенякони пояснил, что в дальнейшем собирался продать беспилотник.

В отношении мужчины начали административный процесс по ст. 24.19 КоАП. Дрон и 12 аккумуляторных батарей изъяты.

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