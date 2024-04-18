Пограничники нашли дома у белоруса самодельный беспилотник 1 18.04.2024, 12:56

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Что было потом?

Лидские пограничники изъяли у мужчины в Вороновском районе самодельный беспилотник, рассказали в пресс-службе ГПК.

Сообщается, что 17 апреля пограничники нашли по месту жительства белоруса коптер, изготовленный кустарным способом, а также запасные аккумуляторные батареи. Житель приграничного населенного пункта Бенякони пояснил, что в дальнейшем собирался продать беспилотник.

В отношении мужчины начали административный процесс по ст. 24.19 КоАП. Дрон и 12 аккумуляторных батарей изъяты.