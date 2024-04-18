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Огромные потери: украинская разведка рассказала об ударе по аэродрому в Джанкое

  • 18.04.2024, 13:15
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Огромные потери: украинская разведка рассказала об ударе по аэродрому в Джанкое
Коллаж: Charter97.org

Поражены четыре установки ЗРК С-400 и еще много других целей.

В результате атаки ВСУ на российский военный аэродром оккупантов в Джанкое поражены четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратура наблюдения за воздушным пространством «Фундамент-М». Потери живой силы и авиации врага уточняются.

Об этом 18 апреля сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там отметили, что список уничтоженных целей врага обновляется.

Напомним, после взрывов в Джанке (временно оккупированный Крым) в Сети появилось фотоподтверждение поврежденной и уничтоженной техники противовоздушной обороны страны-агрессора РФ.

Ракеты достали ее в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453) противника.

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