Экспорт российского дизеля рухнул после ударов Украины по крупнейшим НПЗ 1 18.04.2024, 13:45

На 25%.

Атаки дронов на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России, которые «выбили» седьмую часть мощностей одной крупнейших отраслей экономики, парализовали экспорт ключевого вида отечественных нефтепродуктов.

Продажи за рубеж российского дизеля в апреле схлопнулись на 25% по сравнению со средними уровнями 2019–23 гг. для этого времени года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler (перевод — The Moscow Times).

13 апреля танкеры вывезли из морских портов РФ лишь 740 тысяч баррелей дизтоплива против 990 тысяч в ту же дату годом ранее. 12 апреля экспорт падал до 720 тысяч баррелей в сутки — самого низкого уровня с октября прошлого года. Для сравнения: ни в один из дней в январе и феврале экспорт дизеля не опускался существенно ниже 1 млн баррелей в сутки, а на пике — в начале февраля — достигал 1,36 млн баррелей в день.

С тех пор объемы продаж рухнули почти вдвое, и это уже ударило по экспортным доходам экономики. Несмотря на дорожающую нефть, в марте нефтяники потеряли $2 млрд, или пятую часть валютной выручки: по подсчетам Международного энергетического агентства, они заработали $9,3 млрд, хотя в физическом объеме вывезли за рубеж больше топлива — 7,84 млн баррелей в сутки против 7,61 млн в феврале.

По подсчетам Reuters, за январь–март не менее 10 заводов пострадали от дронов. Среди них — Волгоградский НПЗ «Лукойла», где загорелась одна из установок переработки нефти, а также Ильский НПЗ, завод «Новатэка» в Усть-Луге, Туапсинский НПЗ «Роснефти», Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и завод НОРСИ в Нижегородской области, входящий в топ крупнейших в стране (принадлежит «Лукойлу»).

13 марта от удара БПЛА пострадал крупнейший НПЗ «Роснефти» в Рязани, снабжающий топливом, в частности, Москву и область. Спустя три дня из-за атаки БПЛА загорелась единственная действующая установка нефтепереработки на НПЗ в Сызрани, а 23 марта одну из двух установок по переработке нефти остановил Куйбышевский НПЗ «Роснефти».

К середине апреля нефтяникам удалось восстановить лишь треть от потерянных мощностей нефтепереработки, рассказали Reuters источники в отрасли. По подсчетам агентства, в режиме аварийного простоя из-за внешних воздействий по-прежнему находились установки суммарной мощностью 90,5 тысячи тонн в сутки — или 9,9% от совокупной мощности российских НПЗ. В последнюю неделю марта суммарная производительность аварийно остановленных первичных установок достигала 123 800 тонн в сутки, или 13,6% от общей мощности.

По данным Росстата, с начала марта по 7 апреля производство бензина в России обвалилось на 10,1%, а дизельного топлива — на 7,6%. Из-за угрозы дефицита российские власти обратились за помощью к Беларуси и Казахстану: у первой Кремль попросил 100–150 тысяч тонн автобензина в месяц, а у второго — создать резерв объемом 100 тысяч тонн на случай крайней необходимости.