Полностью восстановилось движение через пункт пропуска «Мядининкай» 18.04.2024, 14:09

Ранее там случился пожар.

Возобновилось движение автомобилей со стороны Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Мядининкай», пишет LRT.

Ночной пожар начался во время досмотра авто с контрабандными сигаретами, который ехал с белорусской стороны. Как сообщалось ранее, сгорел ангар, в котором происходил досмотр, и часть административного здания. С огнем боролись восемь автоцистерн, два автомобиля с автолестницами и штабной автомобиль.

По данным таможенного комитета Литвы, в Porsche Cayenne нашли несколько тайников.