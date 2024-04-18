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Полностью восстановилось движение через пункт пропуска «Мядининкай»

  • 18.04.2024, 14:09
Полностью восстановилось движение через пункт пропуска «Мядининкай»

Ранее там случился пожар.

Возобновилось движение автомобилей со стороны Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Мядининкай», пишет LRT.

Ночной пожар начался во время досмотра авто с контрабандными сигаретами, который ехал с белорусской стороны. Как сообщалось ранее, сгорел ангар, в котором происходил досмотр, и часть административного здания. С огнем боролись восемь автоцистерн, два автомобиля с автолестницами и штабной автомобиль.

По данным таможенного комитета Литвы, в Porsche Cayenne нашли несколько тайников.

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