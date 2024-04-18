«Это сигнал для Путина и Лукашенко» 3 18.04.2024, 15:24

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Юрий Кмить

Фото: Facebook

Провал Ирана шокировал двух диктаторов.

Израиль и союзники сбили 99 процентов воздушных целей, запущенных Ираном. Западные СМИ после этого много писали о военной слабости Тегерана.

Наблюдали ли Лукашенко и Путин за этим поражением иранского оружия? Об этом сайт Charter97.org поговорил с главой украинской общественной организации «Західний інформаційний фронт», соучредителем Белорусского информационного центра во Львове Юрием Кмитем.

«Это шок для Лукашенко и Путина»

— Со времен Второй мировой войны Россия не сталкивалась с реальной военной силой. Россия и СССР имели несколько локальных войн, где они в несколько раз превышали своими силами и техникой противника. Можно вспомнить Афганистан или то же Приднестровье, это все были войны превосходящей по силе России со слабым противником.

Война в Украине — это первый конфликт, который показал истинную силу русской армии, военных технологий и возможностей.

Показательный иранский удар по Израилю — это материал для аналитики для российских генералов, американских генералов и для других экспертов, который показал несколько важных моментов.

Во-первых, 50% баллистических ракет вообще не долетело до цели, а это те самые ракеты, которые по российским технологиям сделал Иран. Начинка российских ракет приблизительно такого же качества.

Второе — системы ПВО сбили 99% ракет. Если Россия с тем же качеством ракет захочет ударить по НАТО или Соединенным Штатам, то будет тот же эффект, собьют 99% ракет. Это показательный момент, что силы неравны, у России нет шансов в войне с НАТО, это шок для Лукашенко и Путина. И хороший момент для западного мира.

«Ситуация сейчас разворачивается в пользу Украины»

Я вообще считаю это нападение третьим актом всемирной войны между демократиями и деспотиями, между союзом западного альянса и союзом автократий — России, Ирана, Северной Кореи. Первым актом была Украина, второй акт — это ХАМАС, который атаковал Израиль в день рождения Путина, а третий акт — это непосредственное нападение Ирана на Израиль, первое в истории.

Хочу подчеркнуть, что это нападение не имело никаких юридических обоснований, потому что Израиль ударил по генералу, якобы находившемуся в посольстве Ирана на территории Сирии. Но удар этот пришелся не на здание посольства, а на здание дома возле посольства, который не является официальным посольским зданием. Поэтому расценивать удар как возможность начать войну — нет никаких оснований, никакого аргументирования.

Ситуация сейчас разворачивается в пользу Украины, потому что эта кристаллизация враждебных блоков, Иран-Россия-ХАМАС против Израиль-США-Украина-Запад, очень качественно показала расстановку сил и военных потенциалов.

Вы же видите, что в защите Израиля неожиданно принимала участие Иордания, помогали разведданными Египет, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция. Образовался интересный союз. Против кого? Против Ирана, России, Северной Кореи и примкнувшего сочувствующего Китая.

«Пекин находится в сложной геополитической ситуации»

Еще один очень интересный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Китаю вообще невыгодна ситуация, которая сейчас разворачивается, потому что если Байден проиграет выборы, то к власти придет Трамп. А Трамп — враг Китая, его поддерживает часть бизнеса, для которого Китай является конкурентом.

Мечта этого бизнеса — положить китайское производство в ноль, поэтому Пекин находится в сложной геополитической ситуации. С одной стороны — он не может допустить, чтобы Россия проиграла, потому что это их стратегический союзник в борьбе против Соединенных Штатов. С другой стороны — они не могут допустить, чтобы выиграл Трамп, это им невыгодно по многим причинам, в том числе — и из-за своей внутренней задолженности, финансового кризиса, ряда других.

У Китая есть куча проблем, которые надо финансово решать. Если они входят в конфликт с Западом, то у них не будет возможности реинвестировать в долги или как-то эти долги обслуживать. Внутренняя задолженность китайских провинций достигла таких размеров, что правительство вынуждено было запретить возможность получения для них новых кредитов. Девять провинций Китая имеют задолженности, обслуживание которых забирает больше, чем их годовой бюджет.

Это сумасшедшая ситуация, которая рано или поздно должна каким-то образом разрешиться. Что ждет Китай? Китай ждет или война, или долговая яма в Соединенных Штатах Америки, потому что этот внутренний долг, 9 или 12 триллионов долларов, надо чем-то гасить. Если этого вовремя не сделать, то произойдет падение банков, производства, безработица, блэкаут и революция. Они это прекрасно понимают, поэтому вопрос окончания войны для них очень актуален. Но Китаю надо закончить войну в Европе так, чтобы Россия не проиграла, а Байден выиграл на выборах. Как они из этого выкрутятся, я не знаю.

«Выдержали удар? Тогда сейчас получите из Беларуси по Литве»

— Вы обратили внимание на показательные моменты, связанные с превосходством западного вооружения, как это может повлиять на милитаристские планы Путина и Лукашенко?

— Это будет сдерживающим фактором. Скажем так, если Путин безумен, Лукашенко тоже, то их генералы, аналитики, особенно аналитические службы разведки ФСБ РФ и белорусского КГБ, они же не глупые люди. Они реально понимают ситуацию, а после этой атаки, естественно, будет произведен анализ, они будут примерять это событие на возможные следующие акции.

Например, следующей акцией могла бы быть атака со стороны Беларуси на Литву в сторону Калининграда, на Сувалкский коридор. Они будут примерять, как будет в этом случае. Следующей акцией со стороны Путина мог бы быть какой-то приграничный конфликт между Северной и Южной Кореей, какая-то атака.

Чтобы понимать это все, надо представить себе, что Путин с Байденом играет в шахматы. Они играют в шахматы по всему полю, шахматная доска — это карта мира. Путин считает себя таким суперигроком, который говорит: «Ага, вы мне там в Украине мешаете захватить, я вам сделаю ход ХАМАСом по Израилю. Получили ХАМАСом? Сейчас получите Ираном по Израилю. Выдержали удар? Тогда сейчас получите из Беларуси по Литве. Как вы это все выдержите? Выдержали? Сейчас получите Северной Кореей по Южной».

Это большая геополитическая игра, в которой Путин себя считает чем-то средним между Наполеоном и Гитлером. Мы знаем, чем они закончили. Думаю, конец путинской империи уже близок, пик ее могущества уже прошел.

«Украина снимает эти страхи»

— Как вы считаете, сколько во всей этой «игре мускулами» в исполнении Путина правды, а сколько пропаганды? Действительно ли Кремль так силен, как хочет казаться?

— Западный мир недооценивает пропагандистскую суть машины Путина, ее мощь кратно больше реальной воинской мощи россиян. У них работает лозунг «главное — не то, что ты есть, главное то, чем ты кажешься», это такой русский вариант пословицы «у страха глаза велики».

Долгое время, спекулируя на определенных вещах, Путину удавалось Запад держать в таком страхе: Грузия, Приднестровье, безнаказанность, боязнь ядерного удара и так далее. Но Украина снимает эти страхи, если посмотреть на статистику, украинцы не боятся ядерного удара. Я думаю, украинская нация — единственная в мире, которая не только не боится россиян, а просто их презирает, не боится, дает сдачи.

Почему Запад проигрывает России в психологической войне? В РФ другие подходы в психологии человека, они тоньше чувствуют менталитет людей. Россия на протяжении 20 лет миллиарды долларов вкладывали в коррупцию западных чиновников и политиков, она миллиарды долларов вкладывала в идеологическую обработку собственного народа.

«Единственное, где они не могут как-то себя проявить, это Турция, исламский мир и Китай»

Есть два способа хорошо жить со своим народом: делиться с людьми деньгами, как это делают развитые страны, или не давать денег, но держать в идеологическом повиновении. Идеология заставляет бедных воевать и служить богатым господам. Такой принцип государственности мы видим в Северной Корее, где хлеб заменили идеологией, в шиитском Иране, где религиозный фанатизм заменяет людям хорошие заработки и демократические принципы.

Между Ираном и Россией нет особой разницы в тоталитарном управлении и мышлении. Там создали искусственную идеологию «русского мира» и искусственную недоимперию, которая в повиновении держит миллионы людей, которые бедные и несчастные, но верят в какое-то светлое будущее смотря телевизор.

Россия — единственная страна, в которой институты КГБ-ФСБ обрабатывали и учили инженеров социального проектирования, нигде в мире такой профессии нет. Вот они и проектируют психологически своими ботами выборы в Соединенных Штатах, проектируют восстание «желтых жилетов» во Франции, проектируют протесты против помощи Украине в Германии, они повсюду.

Единственное, где они не могут как-то себя проявить, это Турция, исламский мир и Китай, там российских агентов очень быстро разоблачают из-за резкого отличия и несходства менталитета.

В военном плане они никаких успехов не совершили, потому что те территории, которые они заняли в Украине, эти мини-успехи, были достигнуты сумасшедшим количеством техники и жертв со стороны армии. Это успехом назвать нельзя. Если ты забираешь километр территории тысячами жизней, это не успех, это поражение.

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