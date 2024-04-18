Жителей Тюменской области РФ заставили разобрать дамбу, которая не защищала дом сотрудника МЧС 3 18.04.2024, 15:31

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Ее возвели своими руками, спасаясь от наводнения.

Жителей тюменского села Пахомова заставили снести импровизированную дамбу, которую они возвели своими руками, спасаясь от наводнения, пишет «Наш город».

Сооружение построили из мешков с глиной и песка, поскольку село попало в зону подтопления. Часть материалов выделила администрация, остальное приобрели сами жители. Однако в день завершения работ в Пахомову срочно приехал представитель МЧС и приказал разобрать дамбу из-за того, что она не защищала дом его подчиненного.

«Мы докупили мешков, сколько нам не хватило, докупили полиэтилен, купили глину — пять машин. Сделали. Приехал майор Бадамшин из МЧС и сказал «разобрать по-хорошему», так как мы имели «неосторожность» один край дамбы присыпать к дому одного из его подчиненных», — рассказала жительница села Елена Казакова.

Она подчеркнула, что в доме никто не живет семь лет и его уже затапливало в 2017 году, поэтому люди решили «пожертвовать» им ради спасения села. В итоге им пришлось нанимать экскаватор, чтобы отгрести глину от дома.

По данным Mash, после общественного резонанса областное МЧС начало проверку, а майора отстранили. Согласно информации на портале органов государственной власти Тюменской области, Евгений Бадашмин является начальником 157-й пожарно-спасательной части Ишима.

Село Пахомова входит в Ишимский район, где 17 апреля власти объявили эвакуацию. В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС из-за ситуации с паводком.

Ранее в похожей ситуации оказались жители поселка Перовский под Оренбургом, которые не стали надеяться на власти и сами построили дамбу протяженностью 1,5 км, защитившую их дома от затопления. Люди собрали 3 млн рублей на материалы и беспрерывно работали пять дней. Однако в итоге чиновники пригрозили им наказанием за самодеятельность и несогласованную постройку.

Самостоятельную защиту жителями своих домов не оценили и в Госдуме. В соответствии с законом о безопасности гидротехнических сооружений дамбы относятся к компетенции региональных властей, напомнил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

По его словам, дамба была возведена без официального разрешения и соответствующих оценок специалистов. «Фактически это такой же сложный процесс, как и строительство домов, больниц, стадионов. Этим должны заниматься профессионалы», — заявил депутат.

Активным гражданам, которые из-за бездействия чиновников решили взять все в свои руки, грозят уголовной ответственностью за самоуправство (часть 1 статьи 250 УК). Если действия повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, людей могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей, отправить на исправительные работы либо арестовать на срок до трех месяцев.