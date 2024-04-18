Появилось видео ракетного удара ВСУ по аэродрому оккупантов в Джанкое 1 18.04.2024, 16:23

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Украинский Генштаб показал начало атаки.

Силы обороны Украины для удара по аэродрому в оккупированном Джанкое использовали ракеты. Их запуск удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Военные отмечают, что в ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории оккупированного Крыма.

У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.



Докладніше:https://t.co/4lYSyQNWL8 pic.twitter.com/GfKNG5Dk3f — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 18, 2024

Ранее, как писал сайт Charter97.org, украинская разведка сообщила, что результате атаки ВСУ на российский военный аэродром оккупантов в Джанкое поражены четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратура наблюдения за воздушным пространством «Фундамент-М». Потери живой силы и авиации врага уточняются.