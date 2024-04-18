Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать Путина легитимным 3 18.04.2024, 17:26

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А главу Кремля — виновным в смерти Алексея Навального.

Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать Владимира Путина легитимным президентом РФ, следует из опубликованной на сайте ПАСЕ резолюции. В документе сказано, что Путин в 2024 году стал президентом в результате выборов, которые не были свободными и честными, а режим Путина назван «приверженным войне с демократией». В ПАСЕ призвали страны Европы прекратить все контакты с Россией, кроме гуманитарных, пишет The Moscow Times.

«Ни одному подлинному оппоненту Владимира Путина даже не было разрешено баллотироваться. Более того, избирательные участки для этих выборов были открыты на суверенной украинской территории, временно оккупированной Российской Федерацией, и в молдавских административно-территориальных единицах Левобережья Днестра, что является грубым нарушением Устава ООН и принципа суверенитета, политической независимости и территориальной целостности всех государств», — говорится в резолюции.

В ПАСЕ добавили, что Россия «постепенно превратилась в государство, которое сегодня запрещает существование любой политической оппозиции», а внутри самой страны «с помощью пропаганды в фашистском стиле» был внедрен «культ личности вокруг фигуры Владимира Путина».

В резолюции также осудили режим Путина за «объявление войны собственному народу». «Коренные народы, национальные и этнические меньшинства в Российской Федерации насильственно русифицируются, подвергаются репрессиям и дискриминации в нарушение обязательств Российской Федерации по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — сказано в тексте. В Ассамблее отметили «непропорционально высокие потери, понесенные воинскими частями, состоящими из военнослужащих», призванных из национальных республик, и назвали это «целенаправленной кампанией» по ликвидации «национального и этнического разнообразия» внутри России.

ПАСЕ осудила практику российских властей вносить политических оппонентов в списки террористов и экстремистов и выразила беспокойство из-за поручения Путина ФСБ «принять решительные меры против врагов страны», так как это может спровоцировать очередные политические убийства как внутри РФ, так и за ее пределами.

В резолюции Путин признается виновным в убийстве Алексея Навального, также документ содержит призыв расследовать смерть оппозиционера с привлечением международной комиссии. «За последние два десятилетия были убиты люди, выступавшие против железной руки Владимира Путина в Российской Федерации, обычно при участии российских спецслужб или лиц, действующих по их указанию», — заявили в ПАСЕ.

В Ассамблее потребовали усилить антироссийские санкции, предоставить военную помощь Украине, создать международный механизм выплат для пострадавших от боевых действий в Украине, создать список стран, а также физических и юридических лиц, помогающих Москве обходить санкции и продолжать войну в Украине, признать РПЦ «инструментом российского влияния», не имеющим ничего общего с религией.